Cengiz Ünder'e Serie A'dan talip!

İtalya Serie A'da küme düşme tehlikesi bulunan Frosinone, kümede kalması durumunda Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder'e Serie A'dan talip!
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29 Nisan 2024 11:46
Serie A'da düşme hattında bulunan Frosinone'de başkan Guido Angelozzi, taraftarlara söz verdi.

Eğer takım bu sezon ligde kalırsa taraftarlara önemli transferler yapılacağı belirtildi.

İtalyan basını, Frosinone teknik direktörünün bu doğrultuda yönetime bir liste verdiği ve bu listenin başında da Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'in olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 31 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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