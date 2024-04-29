Cengiz Ünder'e Serie A'dan talip!

Serie A'da düşme hattında bulunan Frosinone'de başkan Guido Angelozzi, taraftarlara söz verdi.



Eğer takım bu sezon ligde kalırsa taraftarlara önemli transferler yapılacağı belirtildi.



İtalyan basını, Frosinone teknik direktörünün bu doğrultuda yönetime bir liste verdiği ve bu listenin başında da Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'in olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe'de 31 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



