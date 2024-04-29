Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı bekliyor

Antalyaspor'la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'ın kendisi hakkında vereceği kararı bekliyor. Yönetimin listesinde bulunan efsane isimle ilgili olarak kararın, sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı bekliyor
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29 Nisan 2024 08:37
Son güncelleme 29 Nisan 2024 08:38
Beşiktaş'la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar'da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

Ancak başkan Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor'un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Akdeniz ekibine veda edecek.

Sezon sonunda karar verilecek

Antalyaspor'un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar'daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın'ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'tan davet beklediği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın listelerinde olduğunu açıklasa da kulübün, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. 

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