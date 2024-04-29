Oklahoma City Thunder başantrenörü Mark Daigneault, 2023-24 sezonu için Yılın Koçu ödülünün sahibi oldu.



89 birincilik oyu alan Daigneault, ödüle diğer finalistler Minnesota Timberwolves'tan Chris Finch (1 adet birincilik oyu) ve Orlando Magic'ten Jamahl Mosley (4 adet birincilik oyu) geride bırakarak ulaştı.



39 yaşındaki koç, Thunder'ı 57-25'lik bir dereceye ve Batı Konferansı'nda 1 numaralı seribaşına taşıdı. Takım bu başarıya, 2008'de Seattle'dan Oklahoma City'ye taşınmasından bu yana ikinci kez ulaşmış oldu.



Daigneault, Scott Brooks'tan (2009-10) sonra bu ödülü alan ikinci Thunder koçu oldu.





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