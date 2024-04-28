Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Fahrudin Omerovic

Habere göre kulüpten kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor ve kalan haftalarda takımın başında sportif direktör Ali Çamdalı yer alacak.Konyaspor'un başında 17 resmi maça çıkan ve kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Fahrudin Omerovic, bu süreçte Konyaspor'a 6 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşattı.Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 36 puanla 15. sırada bulunurken, küme düşme hattında 1 maçı eksik olan 33 puanlı Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde yer alıyor.Fenerbahçe (İç saha)Samsunspor (İç saha)Kayserispor (Deplasman)Galatasaray (İç saha)