Beşiktaş'ta Al-Musrati sınıfta kaldı!

Braga'dan 1 milyon euro kiralama bedeli artı 11 milyon euro rekor bonservisle transfer edilen Al Musrati forma giydiği iki derbide de Beşiktaş'ı yakan isim oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al-Musrati sınıfta kaldı!
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29 Nisan 2024 09:14
Beşiktaş'ın evinde 1-0 kaybettiği Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan Libyalı futbolcu, Fenerbahçe maçında 25. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve büyük tepki topladı.

Eleştirilerin odağı olan Al Musrati iki maç ceza alırsa Çaykur Rize ve Alanyaspor (D) maçlarında forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncu statü gereği kupadaki Ankaragücü rövanşında oynayabilecek.

Al Musrati sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımda bulunarak kırmızı kart için özür diledi. Siyah-beyazlı futbolcu, "Kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun maç sonrası soyunma odasında da teknik heyet ve arkadaşlarından özür dilediği aktarıldı.

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