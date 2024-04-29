Milletvekilinden 2. Lig iddiası: "Bu maç mutlaka incelenmeli!"

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TFF 2'inci Lig'deki Zonguldak Kömürspor'ün iki takımın uzlaşmasıyla küme düşürüldüğünü öne sürdü.

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Milletvekilinden 2. Lig iddiası: 'Bu maç mutlaka incelenmeli!'
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29 Nisan 2024 10:35
Son güncelleme 29 Nisan 2024 10:46
Şampiyonun henüz belirlenmediği ancak küme düşen takımların netleştiği TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'la ilgili CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz dikkat çeken bir iddia da bulundu.

Zonguldak Kömürspor'ün, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor arasındaki uzlaşmayla küme düştüğünü öne süren Yavuzyılmaz maça dair bir istatistik paylaşarak "Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır" dedi.

Yavuzyılmaz'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir.

Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır.

Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür.

Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor!

Konunun takipçisi olacağım!"

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