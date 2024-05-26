Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'e geri dönüyor

Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk maçı olan Konyaspor deplasmanında ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'e geri dönüyor
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26 Mayıs 2024 12:21
Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'deki yerini kaptıran Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk maçı olan Konyaspor deplasmanında ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

İlk 11'de sahaya en son 4-0 kazanılan Hatay deplasmanında çıkan Kerem Aktürkoğlu o maçta 45 dakika sahada kalmıştı. Milli oyuncu şans bulduğu son 5 lig karşılaşmasında oyuna sonradan girerken bugün sahaya ilk 11'de çıkacak.

Kerem bu sezon ligde 12 kez fileleri sarsarken 6 defa da asist yaptı.

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