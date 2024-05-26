Manchester United, FA Cup finalinde Manchester City'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin yenilmezlik serisi bu maçla birlikte sona erdi.
Rodri, Manchester United maçı öncesi takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 74 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.
İspanyol orta saha, Manchester United maçından önce şubat 2023'te Tottenham karşılaşmasında mağlubiyet yaşamıştı.
Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rodri, 9 gol attı ve 14 asist yaptı.
Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin yenilmezlik serisi bu maçla birlikte sona erdi.
Rodri, Manchester United maçı öncesi takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 74 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.
İspanyol orta saha, Manchester United maçından önce şubat 2023'te Tottenham karşılaşmasında mağlubiyet yaşamıştı.
Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rodri, 9 gol attı ve 14 asist yaptı.
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