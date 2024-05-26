Trabzonspor'da Cham pazarlığı sürüyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Muhammed Cham konusunda girişimleri devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Cham pazarlığı sürüyor
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26 Mayıs 2024 11:41
Trabzonspor'un uzun zamandır transferini bitirmeye çalıştığı Muhammed Cham konusunda pazarlıklar iyice hızlandı.

23 yaşındaki 10 numarayı büyük oranda ikna eden bordo-mavililer, Clermont Kulübü'yle orta yolu bulmaya çalışıyor. İlk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Fransız ekibi, sonrasında rakamı 7-8 milyon Euro seviyesine çekmişti. Ancak Trabzonspor bu rakamı daha da düşürmeye çalışıyor. Yönetimin hedefi, en fazla 5 milyon Euro karşılığında bu işi bitirmek.

Ligue 1'den düşen Clermont'ta bu sezon 33 maça çıkan Muhammed Cham, 8 gol atarken 4 asist yaptı. Avusturyalı yıldız, 10 numaranın yanı sıra kanat pozisyonunda da görev yapıyor.

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