Trabzonspor'da dev zirve

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu Ankaragücü maçıyla tamamlayacak.
Trabzonspor'da bu maçın ardından hafta içinde başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir araya gelmesi bekleniyor.
Dev zirvede gidecekler ve geleceklerin yanı sıra sezon planlaması masaya yatırılacak.
Trabzonspor'da bu maçın ardından hafta içinde başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir araya gelmesi bekleniyor.
Dev zirvede gidecekler ve geleceklerin yanı sıra sezon planlaması masaya yatırılacak.
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