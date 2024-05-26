Trabzonspor'da dev zirve

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve başkan Ertuğrul Doğan, transfer için bir araya gelecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da dev zirve
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26 Mayıs 2024 11:36
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu Ankaragücü maçıyla tamamlayacak.

Trabzonspor'da bu maçın ardından hafta içinde başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir araya gelmesi bekleniyor.

Dev zirvede gidecekler ve geleceklerin yanı sıra sezon planlaması masaya yatırılacak.

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