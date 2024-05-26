Paul Scholes: "Mainoo benden daha iyi"

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, takımın genç yıldızı Kobbie Mainoo için, "Benim 19 yaşımdaki halimden 10 kat daha iyi bir oyuncu" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Paul Scholes: 'Mainoo benden daha iyi'
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26 Mayıs 2024 13:45
Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, takımın FA Cup'ta Manchester City karşısında aldığı galibiyetin ardından konuştu.

Scholes, takımın genç yıldızı Kobbie Mainoo için övgü dolu ifadeler kullandı.

İngiliz eski yıldız, "Mainoo ile beni karşılaştırarak zamanınızı boşa harcamayın. Mainoo, benim 19 yaşında olduğumdan 10 kat daha iyi bir futbolcu. Topla buluşma şeklini, sakinliğini, etrafındaki oyuncuların farkında olmasını ve büyük maçlarda attığı golleri seviyorum. O özel bir futbolcu." diye konuştu.

Manchester United'da bu sezon 35 maçta süre bulan 19 yaşındaki Mainoo, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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