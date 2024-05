Altınordu U14'te Türkiye'nin zirvesinde

İzmir'in altyapıya yaptığı yatırım ve yetiştirdiği futbolcularla bilinen kulubü Altınordu, U14 Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. U14 Gelişim Ligi'nde grubundan lider çıkan Altınordu'nun gençleri, Son 16 Turu'nda Göztepe'yi, çeyrek finalde Sakaryaspor'u eleyerek Antalya'da gerçekleştirilecek U14 Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Yarı finalde Beşiktaş'ı 2-0 ile geçen Altınordu'nun U14 takımı, finalde bu sezon hiçbir maçını kaybetmeyen Ümraniyespor ile karşılaştı.



Oldukça çekişmeli geçen maçta İzmir ekibinin gençleri, 57'inci dakikada Mert Samed Selam'ın golüyle maçı 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Antalya'da karşılaşmanın bitiş düdüğü ile beraber Altınordu'nun gençleri büyük bir sevinç yaşadı. Geleceğin yıldız adayları, hakemin bitiş düdüğü ile birlikte önce sahada birbirleriyle, sonra da tribünlerdeki ailelerinin yanı sıra Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde çalışan ablaları ve abileri ile şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.



AHMET FURKAN CAN: YORUCU BİR SEZON OLDU



Altınordu Akademi Direktörü Ahmet Furkan Can, sezon başından beri U14 takımlarının çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Oldukça yorucu bir sezon geçirdik. Sporcularımız U14 Gelişim Ligi'nde Marmara grubunda oynadığı için her hafta sonu Bursa ve Marmara grubundaki rakipleri ile karşılaşmak için toplamda 20 bin kilometre yol yaptı. Sonrasında eleme turlarını geçerek dörtlü finale kaldık. Yarı finalde Beşiktaş'ı ardından da Ümraniyespor'u yenerek mutlu sona ulaştık. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan da maç biter bitmez tüm takımı tebrik etti" diye konuştu. Altınordu U14 Teknik Sorumlusu Uğur Özdurulmuş da sezon boyunca çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Sezon içinde bazı zamanlar üzüldük. Bazı zamanlar sevindik. Sakat oyuncularımız oldu. Ama biz takımımıza güveniyorduk. Onların başarılı olacaklarına tüm ekibimizle inanmıştık. Sonunda finalde kupayı İzmir'e getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU