Trabzonspor'dan Onuachu için yeni teklif

Transferde yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, gündemin ana maddesi Paul Onuachu.
Bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 17 gol, 4 asistlik müthiş bir performans gösteren Nijeryalı yıldızın takımda tutulması hedefleniyor. Ancak Southampton'ın öncelikle oyuncuyu satmak istemesi ve kapıyı 15 milyon Euro'dan açması işleri zorlaştırıyor.
Geride bıraktığımız yaz 1.5 milyon Euro'ya dev forveti kiralayan bordo-mavili yönetim, daha önce aynı rakamı önermiş ve oyuncunun maaşının tamamını ödeyeceğini İngiliz ekibine iletmişti. Fakat Southampton, bu teklifi geri çevirdi.
Trabzonspor, İngiliz temsilcisine yaptığı teklifi güncelledi ve daha yüksek bir kiralama bedeli teklif etti. Şimdi Southampton Kulübü'nün yapacağı geri dönüş bekleniyor.
TAKAS PLANI GÜNDEMDE
Onuachu'nun Trabzon'da mutlu olması ve takımda kalmak istemesi Karadeniz temsilcisinin elini bir nebze güçlendirirken, bu transferde esas belirleyici nokta; Southampton'ın vereceği karar. Geçtiğimiz sezon sadece Onuachu'yu değil, Mislav Orsic'i de Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor, bonservis bedeline ek olarak genç stoperi Taha Altıkardeş'i, Göztepe'ye bedelsiz vermişti. Yine takasta Göztepe'ye bazı isimlerin önerilme ihtimali yüksek. Bilindiği üzere, Southampton'ın sahibi olan şirket, Türkiye'de de Göztepe Kulübü'nün büyük hissedarı.
Bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 17 gol, 4 asistlik müthiş bir performans gösteren Nijeryalı yıldızın takımda tutulması hedefleniyor. Ancak Southampton'ın öncelikle oyuncuyu satmak istemesi ve kapıyı 15 milyon Euro'dan açması işleri zorlaştırıyor.
Geride bıraktığımız yaz 1.5 milyon Euro'ya dev forveti kiralayan bordo-mavili yönetim, daha önce aynı rakamı önermiş ve oyuncunun maaşının tamamını ödeyeceğini İngiliz ekibine iletmişti. Fakat Southampton, bu teklifi geri çevirdi.
Trabzonspor, İngiliz temsilcisine yaptığı teklifi güncelledi ve daha yüksek bir kiralama bedeli teklif etti. Şimdi Southampton Kulübü'nün yapacağı geri dönüş bekleniyor.
TAKAS PLANI GÜNDEMDE
Onuachu'nun Trabzon'da mutlu olması ve takımda kalmak istemesi Karadeniz temsilcisinin elini bir nebze güçlendirirken, bu transferde esas belirleyici nokta; Southampton'ın vereceği karar. Geçtiğimiz sezon sadece Onuachu'yu değil, Mislav Orsic'i de Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor, bonservis bedeline ek olarak genç stoperi Taha Altıkardeş'i, Göztepe'ye bedelsiz vermişti. Yine takasta Göztepe'ye bazı isimlerin önerilme ihtimali yüksek. Bilindiği üzere, Southampton'ın sahibi olan şirket, Türkiye'de de Göztepe Kulübü'nün büyük hissedarı.
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