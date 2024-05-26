Beşiktaş'ta mukaveleleri sona eren Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Joe Worral, Utku Yuvakuran ve Gökhan İnler takımdan ayrılacak. Diğer iki isim Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları ise henüz netlik kazanmadı.
SALİH'İ TAKIMDA TUTMAK İSTİYORLAR
Bu sezon 5 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Salih, kısa bir süre önce yönetimle rakamlar üzerine ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Başkan Hasan Arat ve ekibinin sakatlıktan döndükten sonra ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan, kupa finalinde de maçın adamı seçilen Salih'i takımda tutmak istediği öğrenildi.
CENK'İN GÖNLÜ KALMAKTAN YANA
Önümüzdeki hafta tecrübeli oyuncuyla masaya oturulacağı öğrenildi. Eyüpspor'dan teklif alan Cenk Tosun ise Beşiktaş'ı bekliyor. Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağırılan Cenk'in gönlü kalmaktan yana. Yönetimin, 32 yaşındaki forvetle görüşeceği gelen bilgiler arasında.
SALİH'İ TAKIMDA TUTMAK İSTİYORLAR
Bu sezon 5 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Salih, kısa bir süre önce yönetimle rakamlar üzerine ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Başkan Hasan Arat ve ekibinin sakatlıktan döndükten sonra ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan, kupa finalinde de maçın adamı seçilen Salih'i takımda tutmak istediği öğrenildi.
CENK'İN GÖNLÜ KALMAKTAN YANA
Önümüzdeki hafta tecrübeli oyuncuyla masaya oturulacağı öğrenildi. Eyüpspor'dan teklif alan Cenk Tosun ise Beşiktaş'ı bekliyor. Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağırılan Cenk'in gönlü kalmaktan yana. Yönetimin, 32 yaşındaki forvetle görüşeceği gelen bilgiler arasında.