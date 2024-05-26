Okan Buruk, tarih yazmak istiyor!

Galatasaray'ın Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde Okan Buruk da Süper Lig'de yakaladığı müthiş rakamları daha da geliştirmiş olacak. Futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 2 şampiyonluğu bulunan Buruk, bu sayıyı 10'a çıkarma fırsatını yakaladı.
3. KEZ ŞAMPİYON OLMAYA YAKIN
Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk koleksiyonuna bir kupa daha eklemeye hazırlanan Okan Buruk, Süper Lig'e damgasını vurmuş durumda. Aslan'ın hocası, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon olmaya çok yakın.
KENDİ REKORUNU GELİŞTİRECEK
Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bugünkü maçtan 1 puanla ayrılmaları halinde üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayacak.
Süper Lig'de futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 2 kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.
3. KEZ ŞAMPİYON OLMAYA YAKIN
Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk koleksiyonuna bir kupa daha eklemeye hazırlanan Okan Buruk, Süper Lig'e damgasını vurmuş durumda. Aslan'ın hocası, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon olmaya çok yakın.
KENDİ REKORUNU GELİŞTİRECEK
Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bugünkü maçtan 1 puanla ayrılmaları halinde üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayacak.
Süper Lig'de futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 2 kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.