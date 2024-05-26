Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, ligin son haftasında Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından veda gibi bir açıklama yaptı.



Manaj, Kayserispor maçının ardından sosyal medya hesabından, "Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksınız. Her şey için teşekkürler" açıklaması yaptı.



BÜLENT UYGUN NE DEDİ?



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçının ardından adı transferde anılan Manaj için, "Sözleşmesi var, belki bir yere göndermeyebiliriz. Yönetim kurulumuz ona bakacak, bizim istediğimiz ekonomik anlamda şartname yerine gelmezse o zaman bizle beraber devam edecek. Rey Manaj çalıştığım santrforlar arasında çok özel, güçlü, savaşçı, yeteneği olan, farklı bir futbolcu. Bize de çok şey kattı, o yüzden ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda yönetimi, camiamızı memnun edecek bir teklif gelirse göndeririz." diye konuştu.



Sivasspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Manaj, geride kalan sezonda 36 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı.



