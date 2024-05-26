Milli bilardocu Burak Haşhaş'tan bronz madalya

Milli bilardocu Burak Haşhaş, Vietnam'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; DHA
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Milli bilardocu Burak Haşhaş'tan bronz madalya
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26 Mayıs 2024 12:15
Vietnam'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Burak Haşhaş, yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarı gösterdi.

Haşhaş, yarı finalde Güney Koreli rakibi Jun Tae KIM ile karşılaştı.

Zorlu geçen mücadelede iyi bir oyun sergileyen 18 yaşındaki Haşhaş, rakibine 50-32 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırsa da turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

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