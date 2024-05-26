Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gözler Konyaspor mücadelesine çevrildi. İki takım Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar 32 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar rakibiyle deplasmanda oynadığı son üç karşılaşmadan puan çıkaramadı. Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon ligde son 8 deplasmanından galibiyetle dönerken Galatasaray'da Ziyech dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Etkili hucüm hattıyla dikkat çeken sarı kırmızılılar ligde son 5 maçında 16 gol kaydetti. Okan Buruk'un kritik mücadelede kadro tercihi merak ediliyor. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda şampiyonluk için Fenerbahçe - İstanbulspor maçının sonucu belirleyici olacak. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Konyaspor - Galatasaray maçına ilişkin bilgiler…



KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.



Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.



Konyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Konyaspor karşısında Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.



SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF ŞAMPİYONLUK



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, Konyaspor maçında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.



GALATASARAY'DA TEK EKSİK ZİYECH



Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.



Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.



KONYASPOR'A BERABERLİK YETİYOR



Trendyol Süper Lig'e veda eden takımlar Pazar günü oynanacak mücadelelerin ardından belli olacak. Pendikspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor lige veda ederken Hatayspor, Ankaragücü ve Gaziantep FK'nın matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.



Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.



GALATASARAY KONYA DEPLASMANINDA KAYIP



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.



Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.



Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

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