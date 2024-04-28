Eyüpspor'dan dev hamle: Diego Costa

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eyüpspor'dan dev hamle: Diego Costa
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28 Nisan 2024 19:21
Son güncelleme 28 Nisan 2024 19:25
Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerine 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu yazdırmayı bilmişti.

35 yaşındaki oyuncu ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte top koşturmuştu.



 
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