Ligue 1'de olağanüstü maç: 9 gol var!

Ligue 1'in 31. haftasında Brest deplasmanda Rennes'i 5-4 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ligue 1'de olağanüstü maç: 9 gol var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2024 20:06
Son güncelleme 28 Nisan 2024 20:15
Ligue 1'in 31. haftasında Julien Stephen'in ekibi Rennes, Eric Roy'un yönetimindeki Brest'e 5-4 mağlup oldu.

Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Rennes'in gollerini 4 ve 9. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, 68. dakikada Arthur Theate ve 79. dakikada Martin Terrier kaydetti.

Brest'in gollerini ise 11. dakikada Steve Mounie, 48. dakikada Warmed Omari kendi ağlarına, 54. dakikada Martin Satriano, 66. dakikada Mahdi Camara ve 90+6'da Lillian Brassier kaydetti.

Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Rennes 42 puanda kalırken, Brest ise 56 puana ulaşmış oldu. Brest, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Metz ile karşılaşırken, Brest sahasında Nantes'ı konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery