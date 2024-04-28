⚡Admin tavsiyesi: Eğer işiniz yoksa Brest maçlarını kaçırmayın.



🔥Brest'in son 4 maçı;



✅4-3🆚Metz

❌4-3🆚Lyon

❌2-0🆚Monaco

✅5-4🆚Rennes pic.twitter.com/SCt7zb6glu



— Sporx (@sporx) April 28, 2024

Ligue 1'in 31. haftasında Julien Stephen'in ekibi Rennes, Eric Roy'un yönetimindeki Brest'e 5-4 mağlup oldu.Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Rennes'in gollerini 4 ve 9. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, 68. dakikada Arthur Theate ve 79. dakikada Martin Terrier kaydetti.Brest'in gollerini ise 11. dakikada Steve Mounie, 48. dakikada Warmed Omari kendi ağlarına, 54. dakikada Martin Satriano, 66. dakikada Mahdi Camara ve 90+6'da Lillian Brassier kaydetti.Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonuçla birlikte Rennes 42 puanda kalırken, Brest ise 56 puana ulaşmış oldu. Brest, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi.Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Metz ile karşılaşırken, Brest sahasında Nantes'ı konuk edecek.