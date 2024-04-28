Ümraniyespor: '1. Lig'de olacağız şüphe etmeyin'

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-2 mağlup elen Ümraniyespor da teknik sorumlu Hüsamettin Balcı açıklamalarda bulundu.



Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı Ankara Keçiörengücü'nün ilk yarı müthiş bir oyun sergilediğini belirterek, "Aslında oyun dengeli başladı ancak bireysel bir hata, biraz konsantrasyon eksikliği... Ama biz takımımızın gerçek gücünü biliyoruz. Devre böyle bitti ama maçın ikinci yarısına baktığımızda hemen başında bulduğumuz bir gol var, bazı değişiklikler oyunun da bize dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.



Balcı, maçta 4-2'lik skordan sonra da üç tane net pozisyon bulduklarını belirterek, "Oyunun sonuna kadar oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Bir futbol takımı her zaman iyi oynayamaz, iyi oynamadığı dönemler olabilir bugün de bu maçın ilk yarısı bize böyle denk geldi. Oyuncularımıza güvenimiz devam ediyor ve Ümraniyespor önümüzdeki yılda da Trendyol 1. Lig'de devam edecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.





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