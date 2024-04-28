Mönchengladbach evinde berabere kaldı

Bundesliga karşılaşmasında Mönchengladbach konuk ettiği Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mönchengladbach evinde berabere kaldı
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28 Nisan 2024 18:49
Bundesliga 31. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin karşılaştı. Borussia-Park'ta oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Borussia Mönchengladbach bu beraberlikle 32 puana yükselirken, Union Berlin de puanını 30'a çıkarttı.

Borussia Mönchengladbach bir sonraki karşılaşmasında Werder Bremen deplasmanına giderken, Union Berlin ise evinde Bochum'u konuk edecek.

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