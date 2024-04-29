Trabzonspor'da 12 milyon euro'luk karar!

Trabzonspor, İngiliz ekiplerinin ilgilendiği Batista Mendy için en az 12 milyon euro bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 12 milyon euro'luk karar!
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29 Nisan 2024 10:57
Trabzonspor'da sezon başında 4.4 milyon Euro bonservisle Angers'den kadroya katılan Batista Mendy, yaz döneminde takımdan ayrılabilir.

24 yaşındaki futbolcuyu, özellikle İngiliz kulüpleri yakından takip ederken Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

12 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Son haftalarda Abdullah Avcı'nın stoperde kullandığı Batista Mendy, esas bölgesi orta saha olmasına rağmen savunmada da pek çok maçta sınıfı geçti. Mendy'nin olası satışında beklenti minimum 12 milyon euro.

BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 36 maçta süre bulan Mendy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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