Trabzonspor'da sezon başında 4.4 milyon Euro bonservisle Angers'den kadroya katılan Batista Mendy, yaz döneminde takımdan ayrılabilir.
24 yaşındaki futbolcuyu, özellikle İngiliz kulüpleri yakından takip ederken Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
12 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Son haftalarda Abdullah Avcı'nın stoperde kullandığı Batista Mendy, esas bölgesi orta saha olmasına rağmen savunmada da pek çok maçta sınıfı geçti. Mendy'nin olası satışında beklenti minimum 12 milyon euro.
BU SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da bu sezon 36 maçta süre bulan Mendy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
24 yaşındaki futbolcuyu, özellikle İngiliz kulüpleri yakından takip ederken Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
12 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Son haftalarda Abdullah Avcı'nın stoperde kullandığı Batista Mendy, esas bölgesi orta saha olmasına rağmen savunmada da pek çok maçta sınıfı geçti. Mendy'nin olası satışında beklenti minimum 12 milyon euro.
BU SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da bu sezon 36 maçta süre bulan Mendy, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.