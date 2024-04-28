Keçiörengücü: 'Bizim için önemli bir maçtı'

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2 yenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tahsin Tam, galibiyetten dolayı oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Tahsin Tam, maça güzel başladıklarını çok önemli bir maçta harika bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımızı yüksek konsantrasyonla bu maça hazırladık. Çok önemli bir maçtı rahatlama anlamında. Bizim için belki de sezonun bitişi olacaktı. Gerçekten de hazırlıklarımızın karşılığını aldık." diye konuştu.



Takım birlikteliğini güçlü bir şekilde sahaya yansıttıklarını belirten Tam, "Oyuncularıma canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Bölüm bölüm tabii ki rakip takım maçı çevirmek için ortaya gayret koydu, bu da doğal. Maçı 4-2 gibi net bir skorla bitirdik, diğer maçların sonuçları da bizi rahatlatan sonuçlar oldu. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkmak gerçekten bizi, camiamızı hepimizi çok mutlu etti. Diğer takımlara da bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.





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