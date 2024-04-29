Beraberlik yeterken uzatmalarda 3 gol yiyip düştüler

TFF 3. Lig'in 28. ve son haftası trajik bir maça sahne oldu. Siirt İl Özel İdaresi Spor, ligde kalmak için beraberliğin yettiği maçta deplasmanda Orduspor 1967'ye dramatik bir şekilde 3-1 yenildi ve amatöre düştü.
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR'UN DRAMATİK VEDASI
Siirt İl Özel İdaresi Spor maçın 90. dakikasında Furkan Güneş ile 1-0 öne geçti. Furkan Güneş golden sonra formasını çıkarıp tribünlere hareket yapınca üst üste 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı.
UZATMALARDA 3 GOL YEDİLER
Ligde hiçbir iddiası olmayan Orduspor 1967, 90+3. dakikada Taha Balcı, 90+7. dakikada Batuhan Akyüz ve 90+9. dakikada Doğancan Aynacı'yla bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı.
NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK LİGDE KALDI
Günün diğer maçında Nevşehir Spor Gençlik, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Adana 1954'ü 2-1 mağlup edince Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bölgesel Amatör Lig'e düşen takım oldu.
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR'UN DRAMATİK VEDASI
Siirt İl Özel İdaresi Spor maçın 90. dakikasında Furkan Güneş ile 1-0 öne geçti. Furkan Güneş golden sonra formasını çıkarıp tribünlere hareket yapınca üst üste 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı.
UZATMALARDA 3 GOL YEDİLER
Ligde hiçbir iddiası olmayan Orduspor 1967, 90+3. dakikada Taha Balcı, 90+7. dakikada Batuhan Akyüz ve 90+9. dakikada Doğancan Aynacı'yla bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı.
NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK LİGDE KALDI
Günün diğer maçında Nevşehir Spor Gençlik, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Adana 1954'ü 2-1 mağlup edince Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bölgesel Amatör Lig'e düşen takım oldu.