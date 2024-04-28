İşte Trendyol 1. Lig'de son görünüm

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçları oynandı. Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol 1. Lig'de son görünüm
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28 Nisan 2024 22:36
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları oynandı.

Göztepe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime iki hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci ekip oldu.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Göztepe-Gençlerbirliği: 2-0

Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: 2-3

Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: 4-2

Tuzlaspor-Bodrum FK: 0-0

Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 3-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: 1-3

Boluspor-Altay: 3-1

Adanaspor-Manisa FK: 1-1

İŞTE PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR 32 23 3 6 73 28 45 72
2.GÖZTEPE 32 20 6 6 56 19 37 66
3.SAKARYASPOR 32 16 9 7 48 33 15 57
4.AHLATCI ÇORUM FK 32 16 7 9 53 33 20 55
5.KOCAELİSPOR 32 16 7 9 48 36 12 55
6.BODRUM FK 32 14 11 7 39 21 18 53
7.BOLUSPOR 32 14 8 10 31 33 -2 50
8.TEKSÜT BANDIRM SPOR 32 12 11 9 47 30 17 47
9.GENÇLERBİRLİĞİ 32 12 11 9 37 32 5 47
10.ERZURUMSPOR FK 32 12 11 9 30 28 2 44
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 32 10 9 13 32 40 -8 39
12.MANİSA FK 32 8 13 11 39 38 1 37
13.ÜMRANİYESPOR 32 10 7 15 36 46 -10 37
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 32 8 10 14 29 36 -7 34
15.TUZLASPOR 32 8 10 14 32 46 -14 34
16.ADANASPOR 32 9 6 17 25 45 -20 33
17.ALTAY 32 5 3 24 15 73 -58 15
18.BITEXEN GİRESUNSPOR 32 2 4 26 15 68 -53 7
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

 
 
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