Bundesliga'da küme düşen ilk takım Darmstadt oldu

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında evinde Frank Schimdt'in ekibi Heidenheim'a 1-0 mağlup olan Torsten Lieberknecht'in yönetimindeki Darmstadt, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



Merck-Stadion'da oynanan mücadelede Heidenheim'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nikola Dovedan kaydederken, Heidenheim'da forma giyen Eren Dinkçi ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Heidenheim puanını 37'ye yükseltirken, 17 puanda kalan Darmstadt'ın matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı. Darmstadt, gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek.



Ligin bir sonraki maç haftasında Heidenheim evinde Mainz'ı konuk ederken, Darmstadt deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak.





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