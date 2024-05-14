NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki maçla tam gaz devam etti.



CELTICS 3-1 CAVALIERS



Boston Celtics, Rocket Mortgage Fieldhouse'da oynanan Doğu Konferansı playoff yarı final serisinin 4. maçında Cleveland Cavaliers'ı 109-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlüğü yakaladı.



Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla Celtics'in en skorer oyuncusu oldu. Jaylen Brown 27 sayı ve 8 ribaundla oynarken, Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blokla, Payton Pritchard ise 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.



Darius Garland, Cavaliers'a 30 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla liderlik etti. Evan Mobley ve Caris LeVert 19'ar sayı kaydederken, Max Strus 15 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Serinin 5. maçı, Çarşamba gecesi Boston'daki TD Garden'da oynanacak.







THUNDER 2-2 MAVERICKS



Oklahoma City Thunder, American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı playoff yarı final serisinin 4. maçında Dallas Mavericks'i 100-96 yenerek seriye 2-2 eşitlik getirdi.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren 18 sayı, 9 ribaund ve 4 blokla oynarken, Lu Dort 17 sayı ve 8 ribaundla, Jalen Williams 14 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 4 top çalmayla maçı tamamladı.



Mavericks'te PJ Washington 21 sayı ve 12 ribaundla takımın en skorer ismiydi. Luka Doncic 18 sayı, 12 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla triple-double performansı sergilese de, bu galibiyet için yeterli olmadı. Derrick Jones Jr. 17 sayı, 3 ribaund ve 4 blok kaydederken, Kyrie Irving 9 sayı ve 9 asistle, Daniel Gafford ise 10 sayı, 8 ribaund ve 3 blokla oynadı.



Serinin 5. maçı, Çarşamba gecesi Oklahoma'daki Paycom Center'da oynanacak.



