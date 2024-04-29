Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, Batı Konferansı playofflarının ilk turunda LA Clippers'a karşı 4. maçta alınan yenilgide takım arkadaşı Kyrie Irving'i yarı yolda bıraktığını hissettiğini söyledi.



Mavericks ekibi dün gece Clippers'a karşı oynanan 4. maçta 31 sayılık skor farkını kapatıp galibiyete uzanmaya çok yaklaşmış olsa da, 116-111'lik mağlubiyete engel olamamıştı.



Maç sonrasında konuşan Luka, Mavericks'in aldığı mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenerek, takım arkadaşı Irving'i desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti:



"Ona daha fazla yardım etmeliyim. Elinden gelen her şeyi yaptı ve tüm seri boyunca bizim için muhteşemdi."



Irving 40 sayılık harika bir performans sergilemiş ve dördüncü çeyreğin bitimine iki dakika kala, playoffların en spektaküler turnikelerinden birine imza atmıştı.



Mavericks baş antrenörü Jason Kidd, Irving'in takımın ikinci yarıdaki geri dönüşünün itici gücü olduğunu, "Eğer ısınmasaydı, maç ilk çeyrekte bitmiş olurdu." sözleriyle açıkladı.



Irving, Dallas'ın oynadığı dört playoff maçında 28,8 sayı ortalaması yakalayarak, seri boyunca güçlü bir performans ortaya koymuştu.



Ancak Doncic 4. maçta 29 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yapmış olsa da verimsiz bir oyun sergileyerek, 44 dakikada 10/24 şut isabetiyle karşılaşmayı tamamladı.





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