Marsilya evinde zorlanarak kazandı

Ligue 1, 31. haftasında Marsilya ile Lens karşılaştı. Marsilya Velodrome Stadı'nda ağırladığı Lens'i 2-1 mağlup etti.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 85. dakikada Pape Gueye, Lens'in golünü ise 77. dakikada Wesley Said kaydetti.



Jean Onana karşılaşmaya 72. dakikada dakikada dahil oldu.



Marsilya bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken, Lens ise 46 puanda kaldı.



Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Lorient'i konuk ederken, Lens de erteleme maçında Lorient'i ağırlayacak.





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