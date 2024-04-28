Atalanta sahasında zorlanmadan kazandı

Serie A karşılaşmasında Atalanta konuk ettiği Empoli'yi 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta sahasında zorlanmadan kazandı
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28 Nisan 2024 21:05
Serie A'nın 34. haftasında Atalanta ile Empoli karşı karşıya geldi. Atalanta Gewiss Stadyumu'nda ağırladığı Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Mario Pasalic ve 51. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Atalanta bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken, Empoli ise 31 puanda kaldı.

Atalanta bir sonraki karşılaşmasında Salernitana deplasmanına giderken, Empoli sahasında Frosinone'yi konuk edecek.

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