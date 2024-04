Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, takımını 2024 playofflarından eleyen Minnesota Timbewolves ekibinin süperstarı Anthony Edwards'a övgüler yağdırdı.



Durant, Wolves'un Suns'ı bu sabaha karşı oynanan playoff ilk tur serisinin 4. maçında 122-116 mağlup ederek elemesi sonrası, Edwards'la seri boyu süren mücadelesini şu sözlerle anlattı:



"Beni çok etkiledi. İzlemeyi en sevdiğim oyuncu. Lige geldiğinden beri çok gelişti. Henüz 22 yaşında. Oyuna olan sevgisiyle resmen ışıldıyor ve en çok onu seviyor olmamın sebeplerinden biri de bu. Çünkü basketbolu çok seviyor ve bu pozisyonda olduğu için minnettar. Eline geçen her fırsattan yararlanıyor.



Ant'le alakalı her şeyi seviyorum, hem de her şeyi. Onun gelişimini hep birlikte takip edeceğiz ve kendisinin her gece gerekeni yapacağını biliyorsunuz. Ondan gerçekten etkilendim. Ant, kariyerinin geri kalanında takip edeceğim biri."



Suns'a karşı 4. maçta Edwards 40 sayı ve 9 ribaundla oynarken, Durant ise 33 sayı, 9 ribaund ve 4 blokla mücadele etmişti.



Edwards bu seride oynadığı dört maçta ise 31.0 sayı, 8.0 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakaladı.





