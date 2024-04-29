Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon, Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto deplasmanında son bölümüne 2-0 geride girdiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.



Dragao'da oynanan maçta ev sahibi Porto'nun gollerini 7. dakikada Evanilson ve 41. dakikada Pepe kaydederken, Sporting'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, 87 ve 88. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan beraberlik ile ayrılmasını sağladı.



Sporting'de Marcus Edwards maçın 90. dakikasında direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte 81 puana ulaşan Sporting, 76 puanlı Benfica'nın önünde liderliğini sürdürürken, Porto 63 puana yükselmiş oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting sahasında Portimonense'yi konuk ederken, Porto deplasmanda Chaves ile karşılaşacak.





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