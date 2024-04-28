Sörloth şov yaptı Villareal evinde rahat kazandı

LaLiga karşılaşmasında Villareal ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sörloth şov yaptı Villareal evinde rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2024 21:25
LaLiga'nın 33. haftasında Villareal ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Villareal El Madrigal Stadyumu'nda konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.

Villareal'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 74. dakikalarda Alexander Sörloth, 69. dakikada Yerson Mosquera kaydetti.

Alexander Sörloth'un 31. dakikada attığı gol ise VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Villareal bu galibiyetle puanını 45'e yükseltirken, Rayo Vallecano ise 34 puanda kaldı.

Villareal bir sonraki karşılaşmasında Celta Vigo deplasmanına giderken, Rayo Vallecano evinde Almeria'yı konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery