LaLiga'nın 33. haftasında Villareal ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Villareal El Madrigal Stadyumu'nda konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.



Villareal'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 74. dakikalarda Alexander Sörloth, 69. dakikada Yerson Mosquera kaydetti.



Alexander Sörloth'un 31. dakikada attığı gol ise VAR kontrolü sonrası iptal edildi.



Villareal bu galibiyetle puanını 45'e yükseltirken, Rayo Vallecano ise 34 puanda kaldı.



Villareal bir sonraki karşılaşmasında Celta Vigo deplasmanına giderken, Rayo Vallecano evinde Almeria'yı konuk edecek.





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