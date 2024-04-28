İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napol ile Roma karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Roma, 59. dakikada Paulo Dybala ile öne geçti.



Napoli, 65. dakikada Mathias Olivera ve 84. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan golüyle öne geçti.



Mücadeleyi bırakmayan Roma, 88. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle eşitliği sağladı.



ROMA, BÜYÜK FIRSAT TEPTİ



Son 3 maçında 5 puan kaybeden 5. sıradaki Roma, puanını 59 yaptı ve 4. sıradaki Bologna'nın 2 puan bıraktığı günde Şampiyonlar Ligi bileti için farkı azaltma fırsatını değerlendiremedi.



NAPOLI, AVRUPA'DAN UZAKTA



Son 3 maçını kazanamayan Napoli, puanını 50 yaptı ve 7. sıradaki Lazio ile puan farkının 5'e çıkmasına engel olamadı. Geçen senenin şampiyonu, gelecek sezon Avrupa'da yer alma şansını mucizelere bıraktı.



Roma, gelecek hafta Juventus'u ağırlayacak. Napoli ise Udinese deplasmanına gidecek.





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