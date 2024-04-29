Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı Şekip Mosturoğlu oldu. Divana damgasını Aziz Yıldırım vurdu. Eski başkan, 6 yıl sonra ilk kez kulübün organizasyonunda boy gösterdi, 'dava arkadaşı' seçimi kazandı. Sarı-Lacivertliler'de artık gözler hazirandaki başkanlık seçimine çevrildi. Aziz Yıldırım'ın da devreye girmesi beklenilen seçim öncesi heyecan dorukta...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da
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29 Nisan 2024 11:22
Fenerbahçe, cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu heyecanı yaşadı. Kurul, yeni başkanını seçmek için toplandı.

MOSTUROĞLU FARKLA KAZANDI

Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat yarıştı. Kullanılan 1529 oyun 1177'sini alan Mosturoğlu, açık ara farkla seçimi kazanan isim oldu.

Divana damga vuran olay ise, Aziz Yıldırım'ın, 2018'de kaybettiği kongreden sonra ilk kez kulübün bir organizasyonuna katılmasıydı. Eski başkan, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde tekneyle geldi, büyük ilgi gördü. Yıldırım'ın açık desteğini açıkladığı ve 'dava arkadaşım' dediği Şekip Mosturoğlu'nun Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından gözler, hazirandaki seçimli genel kurula çevrildi.

AZİZ YILDIRIM'IN ÇIKARACAĞI ADAY

Yıldırım'ın, başkanlık seçiminde de bir adayı işaret etmesi bekleniyor. Ali Koç, daha önce aday olmayacağını açıklamış ancak daha sonraki açıklamalarında kararını değiştireceğinin sinyalini vermişti. Şu anda resmen adaylığını duyuran tek isim Sadettin Saran. Eğer Saran'ın karşısına bir rakip çıkmazsa, Aziz Yıldırım'ın aday belirleyip açık şekilde desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor. 

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