İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği dikkat çekti.
Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Tecrübeli hoca, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi.
Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Tecrübeli hoca, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi.