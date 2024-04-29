İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı 5 derbiden de üzgün ayrılmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal, Kadıköy'de derbi kaybetmiyor
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29 Nisan 2024 11:37
Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği dikkat çekti.

Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Tecrübeli hoca, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi. 

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