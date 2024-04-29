Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada oyundan çıkarken, tribündeki sarı lacivertli taraftarlardan büyük övgü aldı.
18 yaşındaki futbolcuya, "Aferin çocuk, hep ayakta kalıyorsun. Böyle devam et." diyen Fenerbahçelilerin ayrıca, "Milli takımı hak ediyorsun. Seni çok seviyoruz. Sen de Arda Güler gibi Avrupa'ya git." dediği duyuldu.
Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.
18 yaşındaki futbolcuya, "Aferin çocuk, hep ayakta kalıyorsun. Böyle devam et." diyen Fenerbahçelilerin ayrıca, "Milli takımı hak ediyorsun. Seni çok seviyoruz. Sen de Arda Güler gibi Avrupa'ya git." dediği duyuldu.
Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.