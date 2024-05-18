Mehmet Topal'dan derbi yorumu: 'Kolay değil!'

Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sarı-kırmızılıların kazanması ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği, Sarı-lacivertlilerin ise kazanması halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacağı karşılaşma öncesi heyecan dorukta.
TRT Spor'da derbi öncesi konuşan eski futbolcu Mehmet Topal, derbi öncesi konuştu.
İstatistikler üzerinden Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlayan Mehmet Topal, "Galatasaray baskılı oynayıp galip gelmek isteyecektir ama Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Birbirine yakın denklikte takımlar. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.
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TRT Spor'da derbi öncesi konuşan eski futbolcu Mehmet Topal, derbi öncesi konuştu.
İstatistikler üzerinden Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlayan Mehmet Topal, "Galatasaray baskılı oynayıp galip gelmek isteyecektir ama Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Birbirine yakın denklikte takımlar. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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