Mehmet Topal'dan derbi yorumu: "Kolay değil!"

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Mehmet Topal, derbi öncesi değerlendirme yaptı. Topal, çok keyifli bir maç olacağını ifade etti.

, Fotoğraf; AA
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Mehmet Topal'dan derbi yorumu: 'Kolay değil!'
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18 Mayıs 2024 11:09
Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sarı-kırmızılıların kazanması ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği, Sarı-lacivertlilerin ise kazanması halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacağı karşılaşma öncesi heyecan dorukta.

TRT Spor'da derbi öncesi konuşan eski futbolcu Mehmet Topal, derbi öncesi konuştu.

İstatistikler üzerinden Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlayan Mehmet Topal, "Galatasaray baskılı oynayıp galip gelmek isteyecektir ama Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Birbirine yakın denklikte takımlar. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

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