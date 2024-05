Halime Yıldız'dan Paris kotası

Aksaray'da akraba evliliğinden dolayı doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan milli sporcu Halime Yıldız (44), 1 yılda 11 ülkeye giderek Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.



Kendi sınırlarını aşarak Paris bileti almaya hak kazandığını ifade eden Yıldız, "2024 Paris Olimpiyatlarında Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar Kategorisinde kotamı almış bulunmaktayım. Olimpiyatlar için ciddi bir çalışma programı hazırlandık. Büyük bir emekle birlikte çok şükür kota almayı başardık. Kota almak büyük bir emeğin karşılığı oluyor. Her şeyden feragat ediyorsunuz. Maddi olarak kendi imkânlarınızın sınırını aşıyorsunuz, engellisiniz, fiziksel olarak kendi sınırlarınızı aşıyorsunuz psikolojik olarak kendi sınırlarını zorluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim; aile hayatımdan, sosyal hayatımdan, özel hayatımdan, iş hayatımdan fedakârlık gösteriyorum ama bunun meyvesi olarak madalya aldım. Sabah kalkıyorum antrenman, öğle yemeği, antrenman, akşam yemeği ve yatış. Asosyal bir hayat yaşıyorsun ama sonu madalyayla bitiyor. Olimpiyatlardan sonra normal hayatıma döneceğim. İnşallah paralimpik oyunlarında altın madalya hedefimiz var. Tabi bütün sporcuların isteği ve çalışmaları bu yönde. Bizimde çalışmalarımız ve isteklerimiz bu yönde" dedi.



2023'ten itibaren 11 ülkeye gittiğini belirten Yıldız, çıktığı 11 turnuvanın 9'undan madalya aldığını söyledi. Yıldız, "En az bir en fazla 2 madalya ile döndüm. Brezilya ve Avustralya'ya kendi imkânlarımla, kredi çekerek gittim. Tayland'a, Hollanda'ya, İngiltere'ye, Endonezya'ya, Japonya'ya, iki kere Dubai'ye ve en son ise İspanya turnuvasına katıldım. Şu an dünya sıralamasında da olimpiyat sıralamasında da ilk 3'teyi. İlk 6'da olan sporcular Paris bileti alıyor. SL3 kadınlar kategorisinde 3'üncü sırada kotayı aldım. Dünya Şampiyonalarında 2 ve 3, Avrupa Oyunlarında altın madalya, Brezilya'da altın madalya son iki turnuvada bronz madalya ve diğer 7 turnuvada da gümüş madalya aldım" diye konuştu.



"GÜNDE ÇİFT İDMANLA PARİS OLİMPİYATLARINA HAZIRLANIYORUM"



Paris Paralimpik oyunlarının Ağustos ayında başlayacağını ve hazırlıklara başladıklarını aktaran Yıldız şöyle konuştu, "Ayın 28'inde ilk yarışmam başlıyor. 2 Eylül'de de inşallah altın madalya ile taçlandırmak niyetindeyim. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İspanya turnuvasından yeni döndüm. Sabah tekrar antrenmana girdim şimdi tekrar 2'inci antrenmana gireceğim günlük çift antrenmanla yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor ve gayet verimli geçiyor. Paralimpik oyunlarında Allah'ın izni ile nerede olduğumu, ne yapabileceğimi ve eksiklerimi biliyorum. Bu eksiklikleri tamamlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."



"PARİS OLİMPİYATLARINDAN ALTIN MADALYA BEKLİYORUZ"



Halime'nin antrenörü Havva Altındağ ise "2023 senesi 2024 Paris olimpiyatlarının kota yarışlarının olduğu bir turnuvaydı. Para Badminton branşında puan toplayarak kota alınıyor buna istinaden Halime ilk olarak Brezilya'da bu yarışa başladı. Bunun yanında 11 ülkeye gitti bu yarışlara giderken de yeri geldi final oynadı yeri geldi 3'üncülükle kazandı ama her gittiği yerde başarılı bir şekilde madalya ile dönüp kotasını almayı başardı. Şimdiki hedefimiz Paris olimpiyatlarında Halime'nin final oynaması, Altın madalya alması ve İstiklal Marşımızı okutup hepimizi gururlandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





