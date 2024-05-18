Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a transferde rakip çıktı.
The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın ilgilendiği Sofyan Amrabat için Crystal Palace ve Fulham da devreye girdi.
İZLEMEK İÇİN GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER
Premier Lig ekipleri, Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı izlemek için gözlemci gönderdi.
Futbolcuyu yakından takip eden iki kulüp, MANU'nun satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Fiorentina'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİ
Galatasaray, Faslı futbolcuyla sezon başında da ciddi şekilde ilgilenmiş ancak oyuncu tercihini MANU'dan yana kullanmıştı.
İngiliz devi oyuncuyu satın almak isterse İtalyan ekibine 20+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. United, kiralama bedeli olarak Fiorentina'ya 9 milyon euro ödedi.
27 yaşındaki yıldız ön libero, bu sezon MANU formasıyla 28 maçta forma giydi.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın ilgilendiği Sofyan Amrabat için Crystal Palace ve Fulham da devreye girdi.
İZLEMEK İÇİN GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER
Premier Lig ekipleri, Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ı izlemek için gözlemci gönderdi.
Futbolcuyu yakından takip eden iki kulüp, MANU'nun satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Fiorentina'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİ
Galatasaray, Faslı futbolcuyla sezon başında da ciddi şekilde ilgilenmiş ancak oyuncu tercihini MANU'dan yana kullanmıştı.
İngiliz devi oyuncuyu satın almak isterse İtalyan ekibine 20+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. United, kiralama bedeli olarak Fiorentina'ya 9 milyon euro ödedi.
27 yaşındaki yıldız ön libero, bu sezon MANU formasıyla 28 maçta forma giydi.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!