İsmail Kartal: "Bu iş son haftaya kalacak"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Bu iş son haftaya kalacak'
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18 Mayıs 2024 10:58
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi öğrencileriyle toplantı yaptı.

Teknik heyet ve futbolcuların, bu sezon büyük maçlar öncesi gelenek haline gelen yemek organizasyonunda buluştuğu öğrenildi.

"BEN SİZE İNANIYORUM"

Hep birlikte hem yemek yenildiği hem de Galatasaray maçına yönelik konuşmalar yapıldığı belirtildi. İsmail Kartal'ın öğrencilerine, "Ben size inanıyorum. Derbiyi kazanıp iddiamızı son haftaya taşıyacağız. Buna şüphem yok" dediği kaydedildi.

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"BİZE DÜŞEN GÖREV BU"

Tecrübeli oyuncuların da takıma yönelik konuşmada, "Şampiyonluk bizim elimizde değil. Ancak üzerimize düşen son görev, ezeli rakibimizi kendi taraftarı önünde yenmek" ifadelerini kullandıkları öğrenildi. 

 

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