Arsenal'in yıldızından flaş ayrılık kararı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Muhammed Elneny flaş bir karar aldı.



TAKIMDAN AYRILACAK



Arsenal'in Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Elneny sosyal medya hesabından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.



İşte 31 yaşındaki yıldız oyuncunun o açıklaması:



"Sonsuza kadar kalbimde olacaksınız. Sezi ne kadar sevdiğimi, benim için ne kadar önemli olduğunuzu ve beni destekleme şeklinizi asla unutmayacağımı söylemek istedim. Pazar günü veda etmek için Emirates Stadyumu'nda görüşürüz"



DEVLERLE ANILIYOR



Adı son zamanlarda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Muhammed Elneny'nin kısa süre içerisinde de yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.



161 MAÇA ÇIKTI



Arsenal ile toplamda 161 resmi maça çıkan Muhammed Elneny bu karşılaşmalarda 6 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.





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