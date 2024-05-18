Fenerbahçe'de orta sahanın patronu Fred

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Fred, Galatasaray derbisinde de orta sahanın patronu olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de orta sahanın patronu Fred
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18 Mayıs 2024 12:36
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde orta sahada büyük bir mücadele yaşanacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira, performansıyla sezonun yıldızlarından biri oldu. Fenerbahçe'de ise Fred, oyun planının en önemli parçası haline geldi. İsmail Kartal'ın derbide en güvendiği isimlerin başında da Sambacı geliyor.

G.SARAY MAÇINDA OYNAYAMAMIŞTI

31 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında Trabzon karşısında sakatlığı, Galatasaray maçında ise cezası nedeniyle forma giyememişti. Büyük maçlarda çok etkili bir performans sergileyen Fred, Trabzon deplasmanında 2 kez ağları sarstı, Beşiktaş derbilerinde de futboluyla ön plana çıktı.

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ORTA SAHANIN PATRONU

Sambacı, yarın da takımın orta sahadaki patronu olacak. Takım boyu, Fred'in pozisyonuna göre ayarlanacak. Yıldız futbolcu, top rakipteyken presi başlatma talimatı veren, top takımındayken de geriden oyun kuran isim olacak. 

 

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