Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması!

Trabzonspor, Altay Bayındır için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması!
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18 Mayıs 2024 12:08
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 12:13
Trabzonspor, Altay Bayındır için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur."

26 yaşındaki Altay Bayındır, geçen sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Milli eldiven, bu sezon İngiliz ekibinde 1 maçta kaleyi korudu.

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