Sakaryaspor: "Kötü oynayarak 3 puanı aldık"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı kazandıkları Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor: 'Kötü oynayarak 3 puanı aldık'
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28 Nisan 2024 23:17
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karslı, bazı maçların izahlarının çok güç olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bazı maçlar vardır. İzahı yapılabilir. Taktik, teknik, performans olarak değerlendirilebilirsiniz. Ama bazı maçlar vardır, bugün olduğu gibi değerlendirmesi çok güç olabilir. Mağlup durumdaydık, 90'dan sonra 2 golle galip geldik. Üç puan aldık. Çok güzel bir oyun muydu, hayır değildi. Bazen kötü oynarsınız, 3 puan alırsınız. Bu onlardan bir tanesiydi."

 

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