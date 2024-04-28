Sakaryaspor: 'Kötü oynayarak 3 puanı aldık'

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Karslı, bazı maçların izahlarının çok güç olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Bazı maçlar vardır. İzahı yapılabilir. Taktik, teknik, performans olarak değerlendirilebilirsiniz. Ama bazı maçlar vardır, bugün olduğu gibi değerlendirmesi çok güç olabilir. Mağlup durumdaydık, 90'dan sonra 2 golle galip geldik. Üç puan aldık. Çok güzel bir oyun muydu, hayır değildi. Bazen kötü oynarsınız, 3 puan alırsınız. Bu onlardan bir tanesiydi."









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