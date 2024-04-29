Emre Belözoğlu: 'Maçı 2-2'ye getirmek önemli'

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra sahasında en çok puan toplayan takımına karşı zor bir maç oynadıklarını kaydetti.Belözoğlu, ilk yarıda çok iyi oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Beraberlikleri çok fazla olan bir takım olduklarının altını çizen Belözoğlu,değerlendirmesinde bulundu.