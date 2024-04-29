Emre Belözoğlu: "Maçı 2-2'ye getirmek önemli"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu berabere kaldıkları Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Maçı 2-2'ye getirmek önemli'
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29 Nisan 2024 00:04
Son güncelleme 29 Nisan 2024 00:46
MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra sahasında en çok puan toplayan takımına karşı zor bir maç oynadıklarını kaydetti.

Belözoğlu, ilk yarıda çok iyi oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak, "İlk golde geçiş oyunu ile kalemizde golü gördük. İkinci golde duran topta çok basit gol yedik. Bunu kendi adımıza değerlendireceğiz. Duran topta bu kadar basit gol yememeliyiz. İkinci yarıda net bir oyunla galibiyeti hak eden bir takım vardı. İkinci yarı yüzde 80'e yüzde 20'ye kadar çıktı topa sahip olma. Sadece topa sahip olma değil pozisyon üretmede de ikinci yarıda yüksek bir oyun vardı. Galibiyet gelmedi. Sonuçta 2-0'dan 2-2'ye gelmek değerli. Hele Rizespor gibi iyi, organizasyonu yüksek bir takıma karşı." ifadelerini kullandı.

Beraberlikleri çok fazla olan bir takım olduklarının altını çizen Belözoğlu, "Beraberliklerin çoğunda kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Bugünün ikinci yarısını buna dahil edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

 
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