Beşiktaş'ta son haftalarda formayı kapan Jackson Muleka, etkili görüntüsüyle yönetimin de kafasını karıştırdı.
Sezon sonu 24 yaşındaki forvetle yolları ayırmayı planlayan yönetimin şimdilik bu kararını askıya aldığı performansını sürdürmesi halinde Kongolu futbolcuyu takımda tutacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 43 maçta sahaya çıkan Muleka, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Muleka'nın siyah-beyazlılar ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Sezon sonu 24 yaşındaki forvetle yolları ayırmayı planlayan yönetimin şimdilik bu kararını askıya aldığı performansını sürdürmesi halinde Kongolu futbolcuyu takımda tutacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 43 maçta sahaya çıkan Muleka, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Muleka'nın siyah-beyazlılar ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.