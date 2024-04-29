Fenerbahçe'de kart tehlikesi!

Sezonun en kritik haftalarına girilirken Fenerbahçe'de 7 futbolcu kart sınırında oynuyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kart tehlikesi!
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29 Nisan 2024 11:10
Sezonun en kritik 4 haftasına giren Fenerbahçe'de tam 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de ekipte bu oyunculardan herhangi birisi Konyaspor deplasmanında kart görmesi halinde ligin 36'ncı haftasında iç sahada oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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