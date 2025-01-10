UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da yapılacak

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da yapılacak
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10 Ocak 2025 22:14
UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında yer alan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek.

Konya Olimpik Veledromu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 5 kıtadan 40'tan fazla ülke ve 400'e yakın sporcu katılacak.

Organizasyonun hazırlıkları kapsamında Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Karatay Gençlik Merkezi'ndeki toplantıda yer aldı.

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